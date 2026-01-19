銀座コージーコーナーは、1月20日から2月下旬頃まで、カフェ・レストラン併設9店舗で「福岡県産あまおうのパフェ」を販売する。

銀座コージーコーナーのカフェ・レストランで提供している「旬のフルーツ直行便」は、全国各地に旬のフルーツを探し求め、“今だけしか味わえない”おいしさを、パフェなどのデザートで楽しむ人気のシリーズ。1月といえば何といっても「苺」。食べごろの福岡県産の苺「あまおう」を使ったパフェが今年も登場する。

「あかい・まるい・おおきい・うまい」と4拍子揃ったブランド苺「あまおう」。中でも特に粒の大きい“デラックスサイズ”を贅沢に4粒も使用した。「あまおう」の濃厚な甘みと相性のよいバニラアイスやホイップクリーム、食感や味わいのアクセントに香ばしい玄米フレークやラズベリーのグラニテ（果汁やリキュール、シロップなどを半凍結させた、シャーベット状の氷菓）をパフェグラスに丁寧に重ね入れ、上面には艶やかな「あまおう」をボリュームたっぷりに飾った。ジューシーな苺そのもののおいしさから、最後のひと口まで存分に楽しめけるパフェとなっている。

旬ならではの果実のおいしさを、カフェ・レストランのゆったりとした雰囲気の中でぜひ堪能してほしい考え。

販売店舗は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店。銀座1丁目本店のみ、他店に比べドリンク付はプラス200円、単品はプラス100円になる。

「福岡県産あまおうのパフェ」は、「あかい・まるい・おおきい・うまい」と4拍子揃った人気の苺、「あまおう」の濃厚な甘みと芳醇な香りを堪能できる、この時期だけのデザート。「あまおう」の中でも特に粒の大きいデラックスサイズを贅沢に4個も使用したパフェを楽しんでほしいという。

［小売価格］1600円

※ドリンク付：1980円

（すべて税込）

［発売日］1月20日（火）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp