セブン−イレブン・ジャパンは、餃子で有名な町「宇都宮市」・「宮崎市」の特長ある餃子の味を家庭で手軽に楽しめるフライパン調理の冷凍餃子「セブンプレミアム 宇都宮餃子会監修焼餃子（12個入）」および「セブンプレミアム 宮崎市ぎょうざ協議会監修焼餃子（12個入）」としてエリア別に発売する（「セブンプレミアム 宇都宮餃子会監修焼餃子 12個入」発売エリア：北海道・東北・関東・甲信越・北陸、「セブンプレミアム 宮崎市ぎょうざ協議会監修焼餃子 12個入」発売エリア：東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄）。

「セブンプレミアム 宇都宮餃子会監修焼餃子 12個入」は協同組合宇都宮餃子会に、「セブンプレミアム 宮崎市ぎょうざ協議会監修焼餃子 12個入」は宮崎市ぎょうざ協議会にそれぞれ監修してもらい、地域性とご当地ならではのこだわりを詰め込んだ商品に仕上げた。

また、今回発売する餃子は「時短」と「ひと手間加えて美味しい食事がしたい」という両方の消費者のニーズに応える「クックイック」シリーズのコンセプトに合い、工程は（1）「フライパンに並べる」、（2）「ふたをして中火で約5分焼く」、（3）「仕上げに、羽に焼き色をつける」だけでの簡単調理で、おいしく楽しめる。



「セブンプレミアム 宇都宮餃子会監修 焼餃子（12個入）」

「セブンプレミアム 宇都宮餃子会監修 焼餃子（12個入）」は、宇都宮の餃子は特長であるごま油の香りと風味を再現した。やや厚めの皮で、パリッとした焼き目の食感を楽しめる。大きめにカットしたキャベツのザクザク感が楽しめる野菜たっぷりの餃子となっている。

協同組合宇都宮餃子会は「『宇都宮餃子』はブランド名なので製法や味、原材料など定義づけてはいない。その中でも昔から宇都宮市民に愛される野菜の旨み溢れ、老舗感のある味を今回再現することが出来た。水・油なしでカンタンに焼けるのでぜひ若い人々にも味わってもらいたい」とコメントしている。



「セブンプレミアム 宮崎市ぎょうざ協議会監修 焼餃子（12個入）」

「セブンプレミアム 宮崎市ぎょうざ協議会監修 焼餃子（12個入）」は、ラードで焼いたような調理を再現し、カリッとした焼き目と香ばしい風味を実現した。薄皮のひとくちサイズで食べやすく、キャベツに宮崎県産のニラを加えることでパンチのある味わいになっている。ラードと宮崎県産のニラで宮崎餃子ならではの味を再現した。

宮崎市ぎょうざ協議会は「宮崎県産のニラをたっぷりと使用し食感や香りを楽しめる商品となっている。宮崎餃子のおすすめの焼き方としてラードを使用し焼面はカリッと蒸し面はモチモチ食感の絶妙なコントラストを表現している」とコメントしている。

［小売価格］各298円（税別）

［発売日］1月21日（水）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp