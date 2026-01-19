

「マンジョウ 国産米 本みりん」

キッコーマン食品は、2月2日に、「マンジョウ 国産米 本みりん」を発売する。

「国産米 本みりん」は、国産米を100％使用し、国内醸造100％で仕上げた本みりん。お米由来のコクとうま味が特徴となっている。魚や肉の臭みを消す機能のある有機酸を2倍（同社「本みりん」比）含んでおり、同社の本みりんと比べて、「臭みをやわらげる」「食材の風味を引き立てる」などの調理効果を高めた商品となっている。

パッケージは「国産米」の文字を強調することで、原料にこだわった商品であることが分かりやすいデザインにした。

「国産米 本みりん」は「キッコーマン 特選 丸大豆しょうゆ」との相性が良く、煮物や照り焼きなど、和食の定番料理が、上品でうま味やコクのある味に仕上がる。

しょうゆと本みりんを加熱して一緒に使うと、アミノ酸と糖分が合わさってメイラード反応（メイラード反応とは、糖とアミノ酸を加熱したときに見られる、褐色物質（メラノイジン）を生み出す反応のこと。香ばしい香りのもととなる）が起こり、香ばしい香りが生まれ、食欲をそそる甘辛味になる。

しょうゆと本みりんの組み合わせは日本各地で用いられ、私たちの食卓に欠かせない料理の味付けになっている。

キッコーマンは、和食に欠かせない調味料のラインアップを充実させることで、これからも毎日の食事づくりを応援していく考え。

［小売価格］

1L ペットボトル：500円

750ml ペットボトル：395円

500ml ペットボトル：350円

300ml ペットボトル：265円

（すべて税別）

［発売日］2月2日（月）

キッコーマン食品＝https://www.kikkoman.com/jp/kfp