ホテルニューグランドは、2月2日〜3月31日までの期間、ホテル直営ショップS.Weil by HOTEL NEW GRAND 本店と横浜高島屋店において、「生チョコレート」を販売する。

同商品は、ベルギー産ミルクチョコレートと北海道産の新鮮な生クリームを使用した、口あたりなめらかな食感とシルクのような舌触りが魅力の一品とのこと。一口食べるとまるでクリームのようにとろけていき、濃厚なチョコレートの美味しさが口いっぱいに広がるとともに、優雅な余韻に浸ることができる贅沢な味わいを楽しむことができる。





やや大粒なサイズ感は一粒で満足度が高く、お酒を使用していないため安心して食べられる。風味豊かなチョコレートと生クリームが溶け合う至福の美味しさは、大切な人への贈り物や自分へのご褒美として、いつもの毎日をちょっとだけ特別にする休息のお供に楽しんでみてほしい考え。

［販売概要］

販売期間：2月2日（月）〜3月31日（火）

小売価格：生チョコレート 2160円（税込）

販売店舗：

S.Weil by HOTEL NEW GRAND 045−681−1841（代表）

S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店 045−534−3970（直通）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp