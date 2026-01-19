King＆Prince永瀬廉（26）が19日、都内で「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューに登場し、新年の抱負を語った。

永瀬はグリーンのジャケットにブルーのシャツ、デニムを合わせた爽やかなスタイルで登場。2026年に挑戦したいことについて問われると「より深くという意味では美容ですかね」と明かした。元々美容に精通している方ではなかったというが「こういう機会をいただいて、いろんな商品を試すことで良さを知れた去年1年だったので、感謝しつつ、美容をより深く追求したいです」と意気込んだ。「全角度国宝級」の異名を持つ美形で知られるが「内面も外見もしっかり美しくなれる1年にしたいです」とさらに磨きをかける。

また、イベントタイトルにちなみ、「アディクト」（夢中）になっていることは？という質問には「アニメ」と回答。空き時間や移動中に見ることが多いといい「何種類ものアニメを平行してみているので夢中になっています。家についてオフにするためのリラックスにしています」と良い息抜きになっているという。

「ディオール アディクト キャンディ ショップ」は、新作リップグロスとフレグランスの発売を記念し、22日から4日間、東京・原宿で開催されるポップアップイベント。