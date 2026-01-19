日本アカデミー賞協会は19日、第49回日本アカデミー賞の正賞15部門各賞、新人賞を発表した。「国宝」が作品賞、李相日監督（51）の監督賞、吉沢亮（31）の主演男優賞をはじめ、正賞15部門中12部門で16の優秀賞を受賞した。見上愛（25）が受賞した正賞外の新人俳優賞を含めると、13部門で賞を獲得した。

また「爆弾」が山田裕貴（35）の主演男優賞など正賞12部門中11部門で優秀賞を受賞。坂東龍汰（28）が受賞した新人俳優賞を含めると、12部門で賞を獲得。「宝島」が作品賞、妻夫木聡（45）の主演男優賞など8部門で優秀賞を受賞した。

SixTONES松村北斗（30）が「秒速センチメートル」（奥山由之監督）で主演男優賞、「ファーストキス 1ST KISS」（塚原あゆ子監督）で助演男優賞と、2部門で優秀賞を受賞した。

主な部門の優秀賞は、以下の通り。

◆優秀作品賞

「国宝」

「宝島」

「爆弾」

「ファーストキス 1ST KISS」

「TOKYOタクシー」

◆優秀監督賞

内田英治（ナイトフラワー）

大友啓史（宝島）

塚原あゆ子（ファーストキス 1ST KISS）

永井聡（爆弾）

李相日（国宝）

◆優秀脚本賞

内田英治（ナイトフラワー）

奥寺佐渡子（国宝）

福田果歩（366日）

山浦雅大、八津弘幸（爆弾）

山田洋次、朝原雄三（TOKYOタクシー）

◆優秀主演男優賞

妻夫木聡（宝島）

長塚京三（敵）

松村北斗（秒速5センチメートル）

山田裕貴（爆弾）

吉沢亮（国宝）

◆優秀主演女優賞

北川景子（ナイトフラワー）

長澤まさみ（ドールハウス）

倍賞千恵子（TOKYOタクシー）

広瀬すず（遠い山なみの光）

松たか子（ファーストキス 1ST KISS）

◆優秀助演男優賞

佐藤二朗（爆弾）

田中泯（国宝）

松村北斗（ファーストキス 1ST KISS）

横浜流星（国宝）

渡辺謙（国宝）

◆優秀助演女優賞

蒼井優（TOKYOタクシー）

高畑充希（国宝）

寺島しのぶ（国宝）

森田望智（ナイトフラワー）

森七菜（国宝）

◆優秀アニメーション作品賞

「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章 猗窩座再来」

「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」

「ひゃくえむ。」

「ペリリュー −楽園のゲルニカ−」

「場版『名探偵コナン隻眼の残像』」