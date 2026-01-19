日本アカデミー賞「国宝」13部門、山田裕貴主演「爆弾」12部門、妻夫木聡主演「宝島」８部門
日本アカデミー賞協会は19日、第49回日本アカデミー賞の正賞15部門各賞、新人賞を発表した。「国宝」が作品賞、李相日監督（51）の監督賞、吉沢亮（31）の主演男優賞をはじめ、正賞15部門中12部門で16の優秀賞を受賞した。見上愛（25）が受賞した正賞外の新人俳優賞を含めると、13部門で賞を獲得した。
また「爆弾」が山田裕貴（35）の主演男優賞など正賞12部門中11部門で優秀賞を受賞。坂東龍汰（28）が受賞した新人俳優賞を含めると、12部門で賞を獲得。「宝島」が作品賞、妻夫木聡（45）の主演男優賞など8部門で優秀賞を受賞した。
SixTONES松村北斗（30）が「秒速センチメートル」（奥山由之監督）で主演男優賞、「ファーストキス 1ST KISS」（塚原あゆ子監督）で助演男優賞と、2部門で優秀賞を受賞した。
主な部門の優秀賞は、以下の通り。
◆優秀作品賞
「国宝」
「宝島」
「爆弾」
「ファーストキス 1ST KISS」
「TOKYOタクシー」
◆優秀監督賞
内田英治（ナイトフラワー）
大友啓史（宝島）
塚原あゆ子（ファーストキス 1ST KISS）
永井聡（爆弾）
李相日（国宝）
◆優秀脚本賞
内田英治（ナイトフラワー）
奥寺佐渡子（国宝）
福田果歩（366日）
山浦雅大、八津弘幸（爆弾）
山田洋次、朝原雄三（TOKYOタクシー）
◆優秀主演男優賞
妻夫木聡（宝島）
長塚京三（敵）
松村北斗（秒速5センチメートル）
山田裕貴（爆弾）
吉沢亮（国宝）
◆優秀主演女優賞
北川景子（ナイトフラワー）
長澤まさみ（ドールハウス）
倍賞千恵子（TOKYOタクシー）
広瀬すず（遠い山なみの光）
松たか子（ファーストキス 1ST KISS）
◆優秀助演男優賞
佐藤二朗（爆弾）
田中泯（国宝）
松村北斗（ファーストキス 1ST KISS）
横浜流星（国宝）
渡辺謙（国宝）
◆優秀助演女優賞
蒼井優（TOKYOタクシー）
高畑充希（国宝）
寺島しのぶ（国宝）
森田望智（ナイトフラワー）
森七菜（国宝）
◆優秀アニメーション作品賞
「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章 猗窩座再来」
「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」
「ひゃくえむ。」
「ペリリュー −楽園のゲルニカ−」
「場版『名探偵コナン隻眼の残像』」