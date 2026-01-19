【写真特集】キンプリ永瀬廉・BLACKPINKジス・新木優子ら「ディオール アディクト」イベントに豪華集結
【モデルプレス＝2026/01/19】1月19日、東京・原宿の6142にて「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューが開催された。King ＆ Princeの永瀬廉、BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）、新木優子ら、豪華セレブリティがフォトコールに出席した。
【写真】BLACKPINKジス「圧倒的スタイル」美太もも全開のミニドレス姿
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオール アディクト フレグランス」の発売を記念し、2026年1月22日から25日までの4日間、東京・原宿の6142にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT CANDY SHOP（ディオール アディクト キャンディ ショップ）」を開催する。活気あふれる原宿・キャットストリートに、まるで夢のようなキャンディショップが出現。誰もが心ときめくスイートな色と香りの世界を表現した、とびきり甘美な空間が広がる。
オープンに先駆けて開催されたプレビューには、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーを務めるジスや、ディオール ビューティー アンバサダーを務める新木、ディオール ビューティー フレンド オブ ハウスを務める永瀬のほか、JURIA（XG）、片岡凛、小芝風花、鳴海唯、藤吉夏鈴（櫻坂46）、本田紗来、南沙良、宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）、宮部藍梨（バレーボール選手）、HARUA・YUMA（&TEAM）、REIA（ONE OR EIGHT）、横田真悠といった豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BLACKPINKジス「圧倒的スタイル」美太もも全開のミニドレス姿
◆「ディオール アディクト キャンディ ショップ」
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオール アディクト フレグランス」の発売を記念し、2026年1月22日から25日までの4日間、東京・原宿の6142にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT CANDY SHOP（ディオール アディクト キャンディ ショップ）」を開催する。活気あふれる原宿・キャットストリートに、まるで夢のようなキャンディショップが出現。誰もが心ときめくスイートな色と香りの世界を表現した、とびきり甘美な空間が広がる。
【Not Sponsored 記事】