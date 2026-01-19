¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ËÌ´Ãæ¡Ö¥ª¥Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¡×ÈþÍÆ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀªÌÀ¤«¤¹¡Ú¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥·¥ç¥Ã¥×¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/19¡ÛKing ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬1·î19Æü¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Î6142¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢Èþ¿Í½÷Í¥¤È3ÅÙ¤Î¥¥¹
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥Õ¥ì¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥Ï¥¦¥¹¤òÌ³¤á¤ë±ÊÀ¥¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¢ÎÐ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£2026Ç¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤è¤ê¿¼¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¸µ¡¹¤½¤³¤Þ¤ÇÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Dior¤µ¤ó¤Ë¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤¿2025Ç¯¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ï¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿Dior¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈþÍÆ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯ÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡Ö³°¸«¤âÆâÌÌ¤âÈþ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê2026Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Öº£¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÜÆ°Ãæ¤È¤«¤º¤Ã¤È¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦²¿¼ïÎà¤â¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò·ë¹½ÊÂ¹Ô¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤º¤Ã¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¥Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¥¢¥Ë¥á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥ê¥Ã¥× ¥°¥í¥¦ ¥ª¥¤¥ë¡×¤È¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯1·î22Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Î6142¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖINSIDE THE DIOR ADDICT CANDY SHOP¡Ê¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¸¶½É¡¦¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½Ð¸½¡£Ã¯¤â¤¬¿´¤È¤¤á¤¯¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¿§¤È¹á¤ê¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¤È¤Ó¤¤ê´ÅÈþ¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï±ÊÀ¥¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤ä¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿·ÌÚÍ¥»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ë²Ú¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡±ÊÀ¥Î÷¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¡×
¢¡¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥·¥ç¥Ã¥×¡×
