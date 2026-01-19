バカリズム衝撃告白「僕のマッシュは…したくてなってるマッシュじゃないんですよ」
タレントのバカリズム（50歳）が、1月18日に放送されたバラエティ番組「ちょっと聞いてよ！もやもやバカリ」（毎日放送）に出演。印象の強い“マッシュヘア”について、「したくてなってるマッシュじゃないんですよ」と告白した。
いろいろな“もやもや”について語り合う番組のMCを務めたバカリズムは、“マッシュヘア”に関する話題になった際、「バカリもマッシュ」「一番のマッシュ」との声を受けて「ただ、僕のマッシュは…したくてなってるマッシュじゃないんですよ」と告白する。
そして「僕、頭の形がすごくマッシュ的な形してるから映えるんであって、美容室では『普通にしてください』、なんなら『マッシュにならないようにしてください』って切ってこれなんです」「だからオレ、普通に切ったらもっとマッシュなんです」と話し、スタジオからは驚きの声が上がった。
そんなバカリズムに、女優・吉田羊は「マッシュ骨格（笑）」、タレント・横澤夏子も「天性のマッシュ」とコメント。バカリズムは「だからオレは『マッシュで』という注文をしてないから、オレは厳密にはマッシュじゃない」と語った。
