ひと足早い、春の便りです。太宰府天満宮で19日、ご神木の「飛梅（とびうめ）」が開花しました。一方で、九州北部では20日から今季一番の寒気が流れ込み、真冬の寒さが戻る見込みです。



■森野里奈記者

「日差しがあり、暖かさを感じる太宰府天満宮です。ご神木の高い位置に、白い飛梅が咲いています。」



午前8時半ごろ、太宰府天満宮の本殿前にあるご神木の「飛梅」が4輪咲いているのが確認されました。開花時期はほぼ平年通りですが、開花が遅れた去年よりは1か月近く早いということです。





■訪れた人「梅が咲いたのではないかと思って来たのですが、聞くときょう開花で、よかった。」「グッドタイミングだったね。」太宰府天満宮によりますと、1月下旬から2月上旬に見頃を迎えそうだということです。

19日の太宰府市の最高気温は16.9℃と3月下旬並みの暖かさでしたが、九州北部では20日から今季一番の寒気が流れ込み、真冬の寒さが戻る見込みです。



この寒気の影響はかなり長引くと見られ、今週後半は平地でも雪が降る可能性があり、今後の気象情報に注意が必要です。