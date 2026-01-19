µþ¾¦¡¢RC¡Ö¥ß¥Ë¥Ã¥ÄRWD ¥ì¥Ç¥£¥»¥Ã¥ÈJAGUAR XJR-14 No.3 Winner MONZA 1991¡×¤ò2·îÈ¯Çä¡ªÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢Âè2Àï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥â¥ó¥Ä¥¡Âç²ñÍ¥¾¡¼Ö¤òºÆ¸½
¡¡µþ¾¦¤ÏRC¡Ö¥ß¥Ë¥Ã¥ÄRWD MR-04 ¥ì¥Ç¥£¥»¥Ã¥ÈJAGUAR XJR-14 No.3 Winner MONZA 1991¡×¤ò2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï29,480±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥ß¥Ë¥Ã¥ÄRWD¤ÎºÇ¿·¥·¥ãー¥·¤Ç¤¢¤ëMR-04¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Äã½Å¿´²½¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°²ó¤ê¤ÎÀß·×ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÉý¤Ê¿Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ®¤µ¤ÈÁà½ÄÀ¤Î¤è¤µ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥ãー¥·¤Ç¤¢¤ë¡£¥ì¥Ç¥£¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Á÷¿®µ¡¤È¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÁö¹ÔÍÑÃ±4¥¢¥ë¥«¥êÅÅÃÓ4ËÜ¡¢Á÷¿®µ¡ÍÑÃ±4¥¢¥ë¥«¥ê¤Þ¤¿¤Ï¥Ë¥Ã¥±¥ë¿åÁÇÅÅÃÓ4ËÜ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Ï1991Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¤Î¥¸¥ã¥¬ーÀ½¥°¥ëー¥×C¥«ー¡¦XJR14¡£No.3¤ÏÆ±Ç¯¤ÎÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢Âè2Àï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥â¥ó¥Ä¥¡Âç²ñ¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤½¤ÎÍ¥¾¡¤·¤¿No.3¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚJAGUAR XJR-14 No.3 Winner MONZA 1991¡Û
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ã¥¬ー¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¥«ー¤Ç¤¢¤ê¡¢1991Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ìー¥¹¤Ë»î¸³Åª¤Ë»²Àï¤·¡¢Í½Áª¤Ç¤ÏÂç¥Ñ¥ïー¥â¥Ç¥ë¤Ë¸à¤·¤Æ2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿No.4¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¤òÁõÃå¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥Ã¥ÄRWD MR-04 ¥ì¥Ç¥£¥»¥Ã¥È JAGUAR XJR-14 No.4 LM 1991¡×Æ±»þÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤ÏÆ±¤¸¤¯29,480±ß¡£¡ÚJAGUAR XJR-14 No.4 LM 1991¡Û