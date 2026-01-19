福岡を拠点とするアイドルグループ、HKT48が、およそ1か月ぶりに劇場公演を再開しました。HKT48は、専用劇場が入る商業施設などでスタッフら男女2人が包丁で刺された事件を受け、公演を見合わせていました。

■松永悠作記者

「HKT48の専用劇場が入る福岡市の商業施設です。中に入っていくファンの姿が多く見られます。」



HKT48が18日、福岡市中央区の専用劇場でおよそ1か月ぶりに公演を再開しました。





この日を待ち望んでいたファンは。■ファン「すごく楽しみにしていました。ずっと待っていたので、うれしい気持ちです。」「すごく心配していました。メンバーが安心して公演できるステージだったらいいと思います。」「メンバーには今まで通り活動してほしい。歌って踊って、私たちも声を出すパフォーマンスを見せてほしいです。」

事件が起きたのは、去年12月14日でした。



HKT48の専用劇場が入る商業施設と隣の「みずほPayPayドーム」で、HKT48の運営会社の男性スタッフと、27歳の女性が相次いで包丁で刺され、重傷を負いました。

殺人未遂の疑いで逮捕された福岡県糸島市の無職、山口直也容疑者（30）はHKT48のファンで、警察の調べに対し「HKT48の複数のメンバーを殺そうと思った」という趣旨の供述をしていることが分かっています。



福岡地検は山口容疑者の刑事責任能力の有無を判断するため、1月14日からおよそ2か月間の鑑定留置を行っています。



事件を受け、劇場公演を見合わせていたHKT48。この日の公演でメンバーの1人は。



『変わってしまったこともあるけれど、普通の公演よりもいいものを作っていきたい。』



訪れたファンによりますと、警備員が増え、手荷物検査などのセキュリティーが強化されたほか、ステージと客席の間に高さ1メートルほどの柵が設置されていたということです。



■ファン

「感動。今まで通りにやってくれたらうれしいです。」

「最初にメンバーの顔を見たとき、感動してうるっときました。警備がしっかりしていてよかった。スタッフの皆さんも無理せず警備を頑張ってほしいと思います。」



HKT48の劇場公演は、19日も行われる予定です。