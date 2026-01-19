大相撲初場所の中日は6年ぶりの天覧相撲が行なわれたが、2横綱2大関が全員敗れるという波乱の土俵となった。天覧相撲で横綱と大関がすべて敗れたのは、71年の歴史で初めてのことだという。

この日、東前頭4枚目の大栄翔にはたき込まれた豊昇龍は、通算12個目の金星の配給となった。横綱昇進6場所目で12個。1場所2個ペースとなり、これまで歴代ワーストだった栃乃海の1.94個（17場所で33個）を下回る水準となった。その直後に西前頭3枚目の伯乃富士に押し出された大の里は、横綱昇進4場所目で通算8個目の金星配給となり、こちらも1場所2個ペースで歴代ワースト1位タイに。伯乃富士に対しては横綱に昇進した昨年の名古屋場所、翌秋場所に続いて3個目の金星配給となった。

さらに9日目には結びの一番で豊昇龍が西前頭4枚目の熱海富士に敗れ、13個目の金星を配給。大の里も敗れたが、対戦相手が西小結の若元春ということで、豊昇龍が1場所2.17個のペースで再び歴代ワーストの単独1位となった。

今場所は伯乃富士や熱海富士と同じ伊勢ヶ濱部屋の義ノ富士が3日目に豊昇龍、4日目に大の里と2日連続で金星を獲得。2020年初場所の妙義龍（現振分親方）以来、6年ぶりの快挙となり、義ノ富士は2日間で111本（手取り666万円）の懸賞を手にした。

金星配給の歴代最多は北の湖の53個だが、横綱在位は63場所。平均すると1場所平均0.84個に抑えられている。横綱が平幕に敗れると相撲協会の財政にも影響を与える。金星をあげればその殊勲に対して持ち給金が10円上がる。持ち給金は初土俵の時の3円からスタートし、勝ち越し1つにつき0.5円、金星（10円）や幕内優勝（30円＝全勝なら50円）が上乗せされていく角界独特の給金体系のこと。十両以上の関取になれば持ち給金を4000倍にした額が、「力士褒賞金」として2か月に1回支給される。協会関係者が言う。

「勝ち越し1勝につき0.5円、優勝すると30円という額からすれば、金星の10円は高い。それほど平幕が横綱を倒すことに価値がある。金星1個が4万円（10円×4000）となり、十両以上の関取でいる限り、引退するまで本場所ごとに4万円ずつ受け取れる仕組みです」

輪島から7個の金星をあげた高見山

現在、幕内力士で金星を最も多く獲得しているのが41歳の玉鷲の8個。本場所ごとに4000倍した32万円が上乗せされた褒賞金が協会から支払われている。これに続くのが35歳の高安（6個）、31歳の阿炎（5個）だが、天覧相撲で大の里に勝った伯乃富士は昭和以降3人目の4場所連続金星で4個とした。まだ22歳という若さもさることながら、4個のうち3個が大の里から挙げた金星。この先、どこまで伸ばすことになるのか。元部屋持ちの親方のひとりはこんな話をしてくれた。

「初の外国出身の幕内力士の高見山さんは、当時最多だった12個の金星を獲得したが、うち7個は輪島さんからあげたものだった。輪島さんは"黄金の左腕"といわれる強い横綱で、高見山さんは三役と平幕を行き来するエレベーター力士だったが、平幕に落ちると輪島さんに勝っていた。輪島さんは高見山さんとの通算対戦成績が24勝19敗と大の苦手にしていた。

引退後、東関部屋を興した高見山さんは、部屋開きに来た親方衆に"この大黒柱は輪島さんに（金星で）買ってもらった"と自慢していたのを覚えている。大の里と伯乃富士の取り組みを見ていると、輪島さんと高見山さんの一番を思い出すよ」

安芸乃島が「三役の時は勝てると思うのだが…」

横綱昇進から金星初配給まで3場所と2日という史上2番目の長い期間にわたり金星を与えなかった記録を持つ元横綱・北勝海の八角理事長は取材にこう答えた。

「2人の横綱はよくやっていますよ。今は三役が少ないので仕方がないかもしれない。私は三役が長かったので（自分が獲得した）金星は1個しかないが、平幕の時は金星のことはあまり考えたことはなかったし、横綱になっても（金星を）意識したことはなかった。

ただ、私は高田川（安芸乃島＝当時）が三役の時には負けないのだが、平幕に落ちたら負けちゃう。逆に意識しちゃうこともありますよね。三役の時は勝てると思うが、平幕に落ちた時はなんか嫌な感じがするんだよね」

元関脇・安芸乃島の高田川親方は現役時代に歴代最多となる16個の金星を獲得しており、そのうちの4個が横綱・北勝海だった八角理事長からのものだった。

前述の通り、金星を配給すると持ち給金が10円上がって相撲協会の出費は増えることになるのだが、八角理事長はこう語った。

「下位の力士（平幕）が頑張っているということですから、結構なことじゃないですか」

そして大の里が伯乃富士に3個目に金星を与えたことについてもこう話した。

「そのうち伯乃富士が三役を経て大関、横綱になるから心配ないですよ。金星が多いからといって褒められることじゃない。早く三役になって、さらにその上を目指してもらいたいと思いますね」

土俵の大波乱は若手の躍進でもあるのだ。