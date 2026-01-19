King ＆ Prince永瀬廉、2026年は“美容”追求に意欲「外見も内面も美しい人間に」 空き時間はアニメに夢中
King ＆ Princeの永瀬廉が19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」にディオールビューティーフレンドオブハウスとして出席した。
【写真】イケメンすぎ…笑顔で手を振る永瀬廉
2026年の目標を聞かれた永瀬は「より深くという意味では美容」と紹介し、昨年はディオールビューティーフレンドオブハウスに就任したことで「よりいろんな商品をつけさせてもらうことで知れた去年一年だった」と充実な表情。「新鮮な感想だったり気持ちをいただけたので感謝しつつ、美容をより深く追求していけたら」と意気込み。「外見も内面も美しい人間になれるような2026年にしたい」と掲げた。
さらに商品名アディクト“夢中”になっていることを聞かれると「アニメです」と回答。「空き時間とか移動中に観させてもらって。何種類も平行として観ています。オフの気持ちになるため、リラックスするための時間になっています」とプライベートをのぞかせていた。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオールアディクトリップグロウオイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、22日から25日までの4日間にわたって、東京・原宿にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP『ディオールアディクトキャンディショップ』」を開催する。
プレビューには、永瀬のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーのジス（BLACK PINK）、ディオールビューティー アンバサダーの新木優子らが出席した。
