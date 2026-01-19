先週から、鹿児島でキャンプに入ったエスパルス。新指揮官、吉田監督が掲げるキャンプのテーマは。



（清水エスパルス 吉田 孝行 監督･48歳）

「自分のやりたいことを、実戦を入れながら浸透させていくのがメイン。攻守に約束事がある。エリアごとに守り方と攻め方変わってくる。そこを理解してもらう。理解するだけでなく、ピッチでやらないといけない」



その言葉通り、キャンプ2日目には、霧が立ち込める中、早速自らボードを持って選手たちに指示。練習中も攻守にわたって、選手同士の激しい攻防が繰り広げられるなど、プレーの強度も向上。





そして、キャンプ3日目には、実戦形式の戦術練習も。吉田監督は、神戸時代に採用していた中盤にアンカーを置く4-1-2-3システムをテスト。何度も練習を止め、身振り手振りで指示するなど、戦術の落とし込みを急ピッチで進めていました。その吉田監督も期待するのが、横浜F・マリノスから移籍のミッドフィルダー井上健太。スピード溢れるドリブル突破が魅力の27歳。（清水エスパルス MF8 井上 健太･27歳）「タイトルを取りたくて吉田監督に呼んでもらって来た。そこを目指すために、選手だけでなくスタッフも、もっと必死さというか…タイトルを取るクラブになるために、もっともっと目線を上げていかないといけないかなというのは感じています」一方、こちらも鹿児島でキャンプを行っているJ2・藤枝MYFC。なんと、槙野監督が選手たちに混ざって一緒にトレーニング。さらにはこんなシーンも…。じゃんけんに負けて罰ゲームも。さらにシュート練習では、槙野監督自らゴールキーパーに。終始明るい雰囲気のマイエフシー。そして、槙野流のトレーニングが。走って、走って、とにかく走る。チーム始動から体を追い込んできた選手たちもこれには…。（藤枝MYFC MF･15 中川 創･26歳）「オフを挟んで（鹿児島で）いい状態で入ったが、オフ前は足が棒みたいな感じで…」（藤枝MYFC DF･4 杉田 真彦･30歳）「めちゃくちゃきついです。（静岡に）いる間は、午前も午後も足がパンパンの状態でサッカーをやっている感覚だったので、ボールもまともに足につかないし、家に帰っても、つま先歩きで…こういう感じだったので…」一方の槙野監督は…（藤枝MYFC 槙野 智章 監督･38歳）「コンディション的には厳しいと思いますけども、この厳しい状況の中で、誰が出てくるのかというのも期待しています」