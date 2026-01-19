宮崎優、モルモットに夢中「アルゴリズムがすべてそれ」 片岡凛＆鳴海唯と3ショットも
俳優の宮崎優（※崎＝たつさき）が19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。
【全身ショット】個性あふれる！片岡凛＆鳴海唯と並ぶ宮崎優
宮崎はウエスト部分がカットされた上品な黒のワンピース姿で登場。イベントにちなみ、夢中になっていることを問われると、宮崎は「モルモットです。アルゴリズムがすべてそれになるくらい夢中になっています」とユーモアあふれる回答で笑いを誘った。
さらに、同事務所の片岡凛、鳴海唯と並ぶシーンもあった。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオールアディクトリップグロウオイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、22日から25日までの4日間にわたって、東京・原宿にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP『ディオールアディクトキャンディショップ』」を開催する。
プレビューには、宮崎、片岡、鳴海のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーのジス（BLACK PINK）、ディオールビューティー アンバサダーの新木優子、ディオールビューティーフレンドオブハウスの永瀬廉（King ＆ Prince）が出席した。
