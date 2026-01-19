本田紗来、大人シックなルックを披露 リップも「ウルウル」に
モデル・フィギュアスケーターの本田紗来が19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。
【全身ショット】絶対領域あらわ…ミニスカから美脚を披露した本田紗来
本田は、黒のブラウスにグレーのミニスカートを合わせたシックな装いで登場。長い髪をさらりとなびかせた、大人なルックを披露した。
メイクについては「ロージーキャンディをつけさせていただいたのですが、ウルウルなところがポイントです」とほほ笑んだ。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオールアディクトリップグロウオイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、22日から25日までの4日間にわたって、東京・原宿にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP『ディオールアディクトキャンディショップ』」を開催する。
プレビューには、本田のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーのジス（BLACK PINK）、ディオールビューティー アンバサダーの新木優子、ディオールビューティーフレンドオブハウスの永瀬廉（King ＆ Prince）が出席した。
【全身ショット】絶対領域あらわ…ミニスカから美脚を披露した本田紗来
本田は、黒のブラウスにグレーのミニスカートを合わせたシックな装いで登場。長い髪をさらりとなびかせた、大人なルックを披露した。
メイクについては「ロージーキャンディをつけさせていただいたのですが、ウルウルなところがポイントです」とほほ笑んだ。
プレビューには、本田のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーのジス（BLACK PINK）、ディオールビューティー アンバサダーの新木優子、ディオールビューティーフレンドオブハウスの永瀬廉（King ＆ Prince）が出席した。