BLACK PINK・ジス、原宿に降臨 イベント数時間前から“人だかり”に
BLACK PINK・JISOO（ジス）が19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。
【全身ショット】美脚スラリ！ミニスカで春先取りなジス
イベント会場前は、数時間前から人だかりに。そんな期待を背負って登場したJISOOは、花柄を散りばめたミニスカートとシャツのセットアップを着こなし。圧巻オーラで熱視線を集めた。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオールアディクトリップグロウオイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、22日から25日までの4日間にわたって、東京・原宿にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP『ディオールアディクトキャンディショップ』」を開催する。
プレビューには、JISOOのほか、ディオールビューティー アンバサダーの新木優子、ディオールビューティーフレンドオブハウスの永瀬廉（King ＆ Prince）が出席した。
【全身ショット】美脚スラリ！ミニスカで春先取りなジス
イベント会場前は、数時間前から人だかりに。そんな期待を背負って登場したJISOOは、花柄を散りばめたミニスカートとシャツのセットアップを着こなし。圧巻オーラで熱視線を集めた。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオールアディクトリップグロウオイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、22日から25日までの4日間にわたって、東京・原宿にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP『ディオールアディクトキャンディショップ』」を開催する。
プレビューには、JISOOのほか、ディオールビューティー アンバサダーの新木優子、ディオールビューティーフレンドオブハウスの永瀬廉（King ＆ Prince）が出席した。