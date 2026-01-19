&TEAM・HARUA＆YUMA、顔を見合わせて笑顔に 今年の目標＆夢中になっていること告白
9人組グローバルグループ・&TEAMのHARUA、YUMAが19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。
【ソロショット】まるで王子様…ブラックコーデで登場したHARUA＆YUMA
HARUAとYUMAは、シックな黒スーツ姿で登場。写真撮影中には、向かい合ってほほ笑み合う仲むつまじい姿を見せた。
続けて、今年挑戦したいことを問われたYUMAは「2025年も個人的に作曲をしたり、クリエイティブに挑戦したのですが、今年はそれを披露する機会があったら披露したいなと思います」と前向きな姿勢を見せた。
イベント名にちなみ、夢中になっていることを問われると、HARUAは「ズバリですね、温泉」と笑顔に。「もともと家でも湯船につかるの好きなのですが、都内でいい個室温泉を見つけまして、夜な夜な友達と行って浸かっています」と明かした。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオールアディクトリップグロウオイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、22日から25日までの4日間にわたって、東京・原宿にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP『ディオールアディクトキャンディショップ』」を開催する。
プレビューには、HARUAとYUMAのほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーのジス（BLACK PINK）、ディオールビューティー アンバサダーの新木優子、ディオールビューティーフレンドオブハウスの永瀬廉（King ＆ Prince）が出席した。
