新木優子、ボイストレーニングに前向き「歌うわけではないですが…」 美脚輝くさわやかルックを披露
モデル・俳優の新木優子が19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。
【全身ショット】美脚スラリ…ミニスカ×サンダルコーデで登場した新木優子
新木は、襟元が愛らしいワイシャツライクなアウターにカーキのミニスカートを合わせた、爽やかなルックで登場。リップには「ロージーキャンディ」をセレクトし、その色味がキュートに映えるスタイリングを披露した。
続けて、新たにチャレンジしたいことを問われると、「ボイストレーニングにチャレンジしてみたい」とし、「発声をもう少し突き詰め、深めていきたいと考えたとき、歌を歌うわけではないですが、声に新しい深みや変化が生まれたらいいなと思っています」と前向き。歌については「機会があれば」とほほ笑んだ。
さらに、イベントタイトルにちなみ、夢中になっていることを問われると、「引き続き、旅行に夢中です」と回答。「訪れないと分からない魅力を見つけることができるので」と話した。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオールアディクトリップグロウオイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、22日から25日までの4日間にわたって、東京・原宿にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP『ディオールアディクトキャンディショップ』」を開催する。
プレビューには、新木のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーのジス（BLACK PINK）、ディオールビューティーフレンドオブハウスの永瀬廉（King ＆ Prince）が出席した。
