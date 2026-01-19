南沙良、今年こそ「免許を取りたい」 美しさ際立つシンプルなワンピース姿披露
俳優の南沙良が19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。
【写真】鎖骨くっきり！透明感あふれる南沙良
南は、美しさが際立つシンプルな黒のワンピース姿で登場。「リップを立たせるために、ほかの色味はなるべく抑えるようにしました」と話した。
続けて、今年の目標を問われると、「ずっと言っているんですけど」と切り出し、「今年こそ、車の免許を取りたいなと思っています」と意気込んだ。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオールアディクトリップグロウオイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、22日から25日までの4日間にわたって、東京・原宿にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP『ディオールアディクトキャンディショップ』」を開催する。
プレビューには、南のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーのジス（BLACK PINK）、ディオールビューティー アンバサダーの新木優子、ディオールビューティーフレンドオブハウスの永瀬廉（King ＆ Prince）が出席した。
