XG・ジュリア、ミニスカートから美脚スラリ お気に入りブランドのイベントに笑顔
XG・ジュリアが19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。
【写真】可愛すぎる！グレーのセットアップで登場ジュリア
ジュリアは、グレーのセットアップで登場。プリーツが愛らしい膝上丈のスカートから美脚をのぞかせ、洗練されたスタイリングを披露した。
「Diorアディクトフレグランスです」と回答。「ロージーグロウにハマっています」と述べ、プレビューも楽しんでいる様子だった。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオールアディクトリップグロウオイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、22日から25日までの4日間にわたって、東京・原宿にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP『ディオールアディクトキャンディショップ』」を開催する。
プレビューには、ジュリアのほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーのジス（BLACK PINK）、ディオールビューティー アンバサダーの新木優子、ディオールビューティーフレンドオブハウスの永瀬廉（King ＆ Prince）が出席した。
