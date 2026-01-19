八木莉可子、年末年始は歴史小説に夢中
俳優の八木莉可子が19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。
【全身ショット】美脚スラリ！ブルーコーデで爽やかに登場した八木莉可子
八木は、ビーズがあしらわれたスカート姿で登場。イベントにちなみ、夢中になっていることを問われると、八木は「歴史ものに夢中になっております」と回答。「大河ドラマもずっと見ているのですが、歴史小説にハマっていて、年末年始は今村翔吾さんの『童の神』を夢中になって読んでいました」と明かした。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオールアディクトリップグロウオイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、22日から25日までの4日間にわたって、東京・原宿にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP『ディオールアディクトキャンディショップ』」を開催する。
プレビューには、八木のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーのジス（BLACK PINK）、ディオールビューティー アンバサダーの新木優子、ディオールビューティーフレンドオブハウスの永瀬廉（King ＆ Prince）が出席した。
【全身ショット】美脚スラリ！ブルーコーデで爽やかに登場した八木莉可子
八木は、ビーズがあしらわれたスカート姿で登場。イベントにちなみ、夢中になっていることを問われると、八木は「歴史ものに夢中になっております」と回答。「大河ドラマもずっと見ているのですが、歴史小説にハマっていて、年末年始は今村翔吾さんの『童の神』を夢中になって読んでいました」と明かした。
プレビューには、八木のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーのジス（BLACK PINK）、ディオールビューティー アンバサダーの新木優子、ディオールビューティーフレンドオブハウスの永瀬廉（King ＆ Prince）が出席した。