櫻坂46・藤吉夏鈴、金髪映える黒ワンピ姿で登場 潤んだ唇で大人っぽさも
アイドルグループ・櫻坂46の藤吉夏鈴が19日、東京・原宿で行われ「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。
【写真】クールビューティー！金髪×ピンクリップが映える藤吉夏鈴
藤吉は、金髪が映える、ギャザーデザインが大人っぽさを添える黒のタイトワンピース姿で登場。潤んだ唇でリップについて「リップオイルをDiorさんのものを使わせていただいているのですが、保湿力があって、すごく乾燥しやすいタイプの私でも、ティッシュオフしてもまだ潤いが残っているくらい。色もはっきり出てくれるので、いろんなカラーバリエーションがあって、集めて使いたいなと思います」と声を弾ませた。
また、イベント名にちなみ、夢中になっていることを問われると「細かい作業が好きで、編み物をしたり、無地のトートバッグにビーズを編んでみたりと、休日に楽しんでいます」と明かした。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオールアディクトリップグロウオイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、22日から25日までの4日間にわたって、東京・原宿にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP『ディオールアディクトキャンディショップ』」を開催する。
プレビューには、藤吉のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーのジス（BLACK PINK）、ディオールビューティー アンバサダーの新木優子、ディオールビューティーフレンドオブハウスの永瀬廉（King ＆ Prince）が出席した。
