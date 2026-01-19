ONE OR EIGHT・REIA、きれいめツイードを着こなし 香水コレクション中
8人組ボーイズグループ・ONE OR EIGHTのREIAが19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。
【全身ショット】スタイル良すぎ…！ツイード生地のセットアップで登場したREIA
REIAは、持ち前のスタイルの良さを生かし、ツイード生地のセットアップを着こなした。
イベント名にちなみ、夢中になっていることを問われると、「香水はひとつだけあればいいと思っていたのですが、何個あってもいいなと。コレクションするようになりました」と近況を報告した。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオールアディクトリップグロウオイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、22日から25日までの4日間にわたって、東京・原宿にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP『ディオールアディクトキャンディショップ』」を開催する。
プレビューには、REIAのほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーのジス（BLACK PINK）、ディオールビューティー アンバサダーの新木優子、ディオールビューティーフレンドオブハウスの永瀬廉（King ＆ Prince）が出席した。
