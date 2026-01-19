小芝風花、ハッピーオーラあふれるワンピース姿 現在は編み物に夢中
俳優・小芝風花が19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。
【全身ショット】可愛すぎる…小花柄のワンピで登場した小芝風花
小芝は、黄色い花が散りばめられたハッピーオーラあふれるワンピース姿で登場。「リップを主役にしたかったので、アイメイクの色味を抑えつつ、キラキラしたラメがかわいいので、（アイメイクにもキラキラを加えて）統一感を持たせています」とほほ笑んだ。
イベントタイトルにちなみ、夢中になっていることを問われると、小芝は「編み物に夢中です」と回答。「毛糸を見るのも、買うのも、好きですし、何を編もうと考える時間も好きです。周りの人に『帽子を編んでほしい』と言ってもらったら編んでっていうのを繰り返しています」と声を弾ませ、「最新作は、数日後に妹がディズニーに遊びに行くので、妹の推しのキャラクターを編みました」と明かした。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオールアディクトリップグロウオイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、22日から25日までの4日間にわたって、東京・原宿にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP『ディオールアディクトキャンディショップ』」を開催する。
プレビューには、小芝のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーのジス（BLACK PINK）、ディオールビューティー アンバサダーの新木優子、ディオールビューティーフレンドオブハウスの永瀬廉（King ＆ Prince）らが出席した。
