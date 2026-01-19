¥½¥¦¥ë¤ÇBTSÉüµ¢¸ø±é¤«¡¡´Ú¹ñÊóÆ»¡¢»öÌ³½ê¤¬¿½ÀÁ
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡ÛÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï19Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×BTS¤¬3·îÃæ½Ü¤ÎËÜ³ÊÉüµ¢¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥½¥¦¥ëÃæ¿´Éô¤Î¸÷²½Ìç¹¾ì°ìÂÓ¤Ç¸ø±é¤ò³«¤¯°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÉÕ¶á¤Ë¤ÏÄ«Á¯²¦Ä«¤Î²¦µÜ¡Ö·ÊÊ¡µÜ¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½ºâ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖHYBE¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¡×¤¬¹ñ²È°ä»ºÄ£¤Ëµö²Ä¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡BTS¤Ï2022Ç¯°Ê¹ß¡¢Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ú¹ñ·³ÆþÂâ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´°÷¤¬µÁÌ³¤ò½ª¤¨¡¢3·îÃæ½Ü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤È¤È¤â¤Ë³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤¹¤ë¡£
¡¡Îþ¹ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸÷²½Ìç°ìÂÓ¤Ç¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î»¦Åþ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¤â»¨Æ§»ö¸ÎÂÐºö¤ò´Þ¤á²ÄÈÝ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£