女優の新木優子（32）が19日、都内で「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューに登場した。

新木はブルーのシャツにカーキのミニスカートを合わせた、美脚が映えるスタイルで登壇。新年を迎え、2026年にチャレンジしたいことを問われると「ボイストレーニング」と明かした。「せりふをしゃべったり、発声をもうちょっと突き詰めるというか、深めていきたいなと。ボイストレーニングをすることで声に新しい深みや変化が生まれたらいいなと思います」とストイックな姿勢を見せた。

イベントタイトルにちなみ、「アディクト」（夢中になっていること）についても回答。「引き続き旅行に夢中です。国内旅行も大好きなんですけど海外に行くのも好きで」とほほ笑んだ。自身のYouTubeチャンネルではさまざまな土地を楽しむ姿を見せており「その土地や国の、実際に訪れないと分からない魅力を見つけることができて、行く度に国や県の新しい魅力を見つけたいなと思っています」と旅行の醍醐味（だいごみ）について力説した。

「ディオール アディクト キャンディ ショップ」は、新作リップグロスとフレグランスの発売を記念し、22日から4日間、東京・原宿で開催されるポップアップイベント。