¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤Ç¤Î¡Ö»Ö¤¬Äã¤¤¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ø¤Î¸«²ò¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢J¥êー¥°¤ËÂÐ¤·½©ÅÄÊüÁ÷¤ÏÀè½µ¤«¤é¼ÁÌä¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢19ÆüÍ¼Êý¡¢²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ¤Ë¾·¤«¤ì¤¿Î©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¡ÖÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢È¯¸À¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
J¥êー¥°¤«¤éÆÏ¤¤¤¿²óÅú¤È¡¢¼ÁÌä¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¼ÁÌä¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼ÁÌä¤ËµºÜ¤Î²ñµÄÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Î©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢´Ø·¸¼ÔÍÍ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢À¿¤Ë¶²¤ì¤Ê¤¬¤é¸½»þÅÀ¤ÇÅö³º»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·«¤êÊÖ¤·´Ø·¸¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ë¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤È¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´ð½àÅù¤â¤Õ¤Þ¤¨ºÇ½ªÅª¤ËÃÏ¸µ¤Î³§ÍÍ¤¬¶¨µÄ¤µ¤ì·è¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë´ð½à¤ä¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤·Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ã½©ÅÄÊüÁ÷¤¬Á÷ÉÕ¤·¤¿¼ÁÌä¡ä
Q1:¡Ö»Ö¤¬Äã¤¤¡×È¯¸À¤Î°Õ¿Þ¤È¡¢Å¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Q2:½©ÅÄ»Ô¤È¤Î¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ÜÀßµ¬ÌÏ¤Ï¡ÊJ1¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤Î¾ì¹ç¡Ë1Ëü5Àé¿Í¤¬É¬Í×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢J¥êー¥°¤¬¸¶Â§¤È¤·¤ÆÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î´ð½à¤È¡¢¿Í¸ýµ¬ÌÏÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë´ð½à¡¢¤É¤Á¤é¤Ë½¾¤¦¤Ù¤¤«¡©
Q3:Ìî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç·è¤á¤ë¤Ù¤¡×¤È½©ÅÄ¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤âÆ±ÍÍ¤ÎÇ§¼±¤«¡©
Q4:½©ÅÄ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ï¡Ö¸øÀß¡×¤Ç¿Ê¤á¡¢¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
Q5:J¥êー¥°Â¦¤¬½©ÅÄ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë»ñ¶âÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
½©ÅÄÊüÁ÷¤Ï¾åµ¤Î¼ÁÌä¤òº£·î7Æü¤«¤é¹ç·×5²ó¡¢¥áー¥ë¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²óÅú¤Ï¡¢19Æü¸á¸å4»þ¤¹¤®¤Ë¥áー¥ë¤ÇÊÖ¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£