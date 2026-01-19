【義母介護は専業主婦のシゴト？】モメにモメる三兄弟「俺が！」「俺は！」＜第18話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第18話 醜いなすりつけあい
【編集部コメント】
いざ自分にその役割が回ってくると、あれこれ理由をつけて逃げようとするタダノリさん。遺産は平等だと主張するのに、介護問題はのらりくらりと逃げようとするショウタさん。ふたりとも、潔くない！ 格好悪いですよ！ そもそも義両親のモットーは、「三人平等」。トモキさんの言う通り、三人で介護負担を分け合うのが一番いいと思いますよ。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
