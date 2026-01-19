¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂÀ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«⁉¡×Ê¡»ÎÁóÂÁà¥´¥ê¥Þ¥Ã¥Á¥çá»Ñ¤Ë¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¤ª´é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡Ä¡×¡Ö¤Ò¤ã¤¢¡Á¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤â¤¦È¿Â§µé¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÏÓ¤È¶»ÈÄ¤¬ºÝÎ©¤Ä¾®´é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ(32)¤¬¶Ú¹üÎ´¡¹¤Êà¥´¥ê¥Þ¥Ã¥Á¥çá»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëº£ÀôÎÛÂÀÏº¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¸ø¼°£Ø¤¬¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÊ¡»Î¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶ÚÆù¥à¥¥à¥¤ÎÏÓ¤Ç¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤ÄÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤Æó¤ÎÏÓ¤È¸ü¤¤¶»ÈÄ¤Ç¡¢¾®´é¤¬ºÝÎ©¤Ä1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤Î¥à¥¥à¥»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÏÓ¡¡¹û¤ì¹û¤ì¡×¡Ö¤Ò¤ã¤¢¡Á¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤ã¤¡¤¡¡Á¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤í÷¤·¤µ¡×¡ÖÃåÁé¤»¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Í¡©¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÃ¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¡×¡ÖÃåÁé¤»¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡©300¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤»¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¶ÚÆù¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¤ª´é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ë¨¤¨¡Á¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¥¹¥´¥¤¡×¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¶ÚÆù¤Ê¤Î¤Ë¤ª´é¤Ï²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤â¤¦È¿Â§µé¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂÀ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?¡ª¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¥à¥¥à¥¤¹¤®¤Æ¤ª¤â¤í¤¤£÷£÷£÷¡×¡ÖºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤«¤éËÜ³Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÚÆù¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£