¡Ö32Ç¯Á°¤Ç¤³¤ì¡Ä¡×É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÀ¼Í¥¤¬à¿·Â´1Ç¯ÌÜ¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙá¤ò¸ø³«¡ÖÊª²Á¤Ð¤«¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡×¡Öº£¤Î¿·Â´¼ê¼è¤ê¤È¡Ä¡×¡Ö¤è¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡Öº£¤ÎÊý¤¬¸å¤í¤Ë0¤¬1¤ÄÁý¤¨¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡À¼Í¥¡¦¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¿ÛË¬Éô½ç°ì(53)¤¬32Ç¯Á°¤Î²ñ¼Ò°÷»þÂå¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â²ÈÁÒ¸Ë¥µ¥ë¥Ù¡¼¥¸¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤¿¿·Â´°ìÇ¯ÌÜ¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙ¤òÈ¯·¡¡ª 32Ç¯Á°¡Ä¡Ä¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µëÍ¿ÌÀºÙ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö32Ç¯Á°¤Ç¤³¤ì¤Ç¤¹¤«¡ÄÊª²Á¤Ð¤«¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼ýÆþ¤¬¤É¤ì¤À¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öº£¤Î¿·Â´¤Î¼ê¼è¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶²ÉÝ¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¡ÖÅö»þ¤ò»×¤¦¤È·ë¹½¹âµé¼è¤ê¡×¡Öº£¤ÎÊý¤¬¸å¤í¤Ë0¤¬1¤ÄÁý¤¨¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÛË¬Éô¤Ï1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ËÂç³ØÂ´¶È¤·¤¿à½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âåá¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤ÎÀ×Éô·Ê¸ãÌò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤ä¥é¥¸¥ªMC¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢¿ÛË¬Éô¤¬¸ø³«¤·¤¿µëÍ¿ÌÀºÙ¤Ë¤Ï¡¢Áí»Ùµë³Û21Ëü4150±ß¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£