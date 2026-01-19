¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×Ä«¥É¥é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎµéÍ§¢Íà¤ª¤Ð¤µ¤óáÌò¤ËÊÑËÆ¡Ä35ºÐ½÷Í¥¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤Î¶á±Æ¤ËSNSÁûÁ³¡ÖÊÌ¿Í¤¹¤®¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤·¡¢¤Þ¤À¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤ë¡×
Æ¸´é¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é°ìÊÑ¡Ä
¡¡Ä«¥É¥é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎµéÍ§¤ò±é¤¸¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿35ºÐ½÷Í¥¤¬Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ä¡£¿·¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»Ñ¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÎÀî¶õ¹Á¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥³¡¼¥È¤ËÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥«¡¼¥Õ¤òÆ¬¤Ë´¬¤¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¿Í½÷Í¥¤Î¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡£
¡¡16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡ÖDREAM STAGE¡×(TBS)¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¸ãºÊ½á(ÃæÂ¼ÎÑÌé)¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë»öÌ³½ê¤ÎCEO¡¢¥Ê¥à¡¦¥Ï¥æ¥ó¤ò±é¤¸¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤¿¤Á¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¥°¥é¥µ¥ó¤Ð¤Ð¤¢¡×¤ÈÇÍ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âàÉé¤±¤Ê¤¤á¶¯¤¤½÷À¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤ÌòÊÁ¤ËÊ±¤¹¤ë¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¸×¤ËÍã¤Î¡ª¡×¡ÖÊÌ¿Í¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤éÇ¯ÎðÄ´¤Ù¤¿¤é35ºÐ¤«! ¤Þ¤¸¤Ç25ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿!!¡×¡Ö35ºÐ¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤Þ¤À¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¢35ºÐ¤Ê¤Î±³¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡¥è¥ó¥¹¤Ï2024Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÇÄ«Á¯È¾Åç¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¢¥Ò¥ã¥ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÖÃ¹á½Ê(¥Á¥§¥Ò¥ã¥ó¥¹¥¯)¤ò±é¤¸¡¢°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£