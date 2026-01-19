¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡ßÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¡×¥³¥é¥Ü¤¬3/14¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡ª ¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦°ÂÆÞ¥¢¥¥¿¥±ÉÁ¤µ¯¤³¤·¡È¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ°áÁõ¡É¥°¥Ã¥º¡õÆÃÅµ¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡Ù¡ßÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¥³¥é¥Ü¤¬3·î14Æü¤è¤ê³«ºÅ¡ª °ÂÆÞ¥¢¥¥¿¥±»áÉÁ¤µ¯¤³¤·¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ°áÁõ¡×¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì
¡¡2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ë¤Æ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦°ÂÆÞ¥¢¥¥¿¥±»á¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ°áÁõ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢¤³¤³¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤âÍ½Äê¡£
¡¡¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¡¡¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡Ù¡ßÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡Ù¡ßÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤ÈÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¡ÊÅìÉð¥ì¥¸¥ã¡¼´ë²èê¡¡ºë¶Ì¸©µÜÂåÄ®¡¡¼ÒÄ¹¡§ÀÐÉí±É°ì¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¡Á6·î14Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡Ù¡ßÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¤è¤êÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ë¤Æ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡Ù¡ßÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö°ÂÆÞ¥¢¥¥¿¥±¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ°áÁõ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¿·µ¬ÉÁ¤µ¯¤³¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ëÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤äÄÉ²Ã¾ðÊó¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡¡º®»¨´ËÏÂ¤Ê¤é¤Ó¤Ë°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¸åÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¡¦¤´Î»¾µ¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡Ù¡ßÅìÉðÆ°Êª¸ø±à
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¡Á6·î14Æü(Æü)
¡¡³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à
¡¡¢§¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡Ù¡ßÅìÉðÆ°Êª¸ø±àÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¡¡https://www.tobuzoo.com/event/9976.html
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æ°Êª¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¼ÂÊª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÆ°Êª¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡https://amnibus.com/
¡¡https://x.com/AMNIBUS
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡¡ÅìÉð¥ì¥¸¥ã¡¼´ë²è³ô¼°²ñ¼Ò ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à
¡¡½»½ê¡§ ¢©345-0831 ºë¶Ì¸©Æîºë¶Ì·´µÜÂåÄ®¿Ü²ì110ÈÖÃÏ
¡¡ÅÅÏÃ¡§ 0480-93-1200
¡¡Fax¡§ 0480-92-2694
¡¡Web¡§ https://www.tobuzoo.com¡¡
¡¡Ã´Åö¡§ ¹Êó¼¼¡§·§Ã«¡¦ÇòÀÐ¡¦¿¹»³
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
¡¡½»½ê¡§ ¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3¡Ý35¡Ý13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F
¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡Êhttps://armabianca.com/contact¡Ë¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã´Åö¡§ óîÆ£Ä¾¼ù
¡¡Mail¡§ info@armabianca.com
¡¡È¯¹Ô¸µ¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
¡¡Web¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://armabianca.com/
© 2026 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
