物価の高騰が続く中、鹿児島大学の食堂で19日から、学生にうれしい取り組みが始まりました。通常650円のメニューが驚きの100円に！ワンコインの夕食を求めて多くの学生が訪れていました。



午後5時前の鹿児島大学の食堂。講義を終えた学生たちが長い列を作っています。お目当てはその名も「100円夕食」！19日から23日まで、1日100食限定で、国産の鶏肉をつかったメニューが100円で提供されます。この取り組みは、鹿児島くみあいチキンフーズが、未来を担う学生たちの健康をサポートするとともに、国産の鶏肉の魅力を知ってもらおうと企画したもの。19日のメニューは、ささみチーズカツ定食！学生たちは、もりもりと頬張っていました。





（学生）「（Q100円なのはどう？）おかしいですよ。うれしいです。学生にとって。もっとやってほしいと思う」「いつもこれ頼むので、うれしい。こういう活動をやってくれる会社があるということだけでも、助かると思う」（鹿児島くみあいチキンフーズ・城元清巳代表取締役）「学生の皆さんの栄養を十分に考えながら、これからもずっとこういう企画を続けていけたらと思う。精一杯我々も頑張っていくので、皆さんも勉強をしっかり頑張っていただければ」優しい取り組みに、学生たちはお腹も心も満たされた様子でした。