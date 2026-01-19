“春の新居探し”早くも争奪戦に　上がり続ける都内のマンション家賃…おすすめの地域はどこ？

進学や就職、新年度の異動。

春の新居探しがすでにスタート。

大学受験の合格発表前にもかかわらず“賃貸物件争奪戦”はなぜ起きているのか。

そして、今からでも間に合うオススメエリアを探ります。

「イット！」が18日に取材したのは、賃貸物件を扱う東京・新宿の不動産会社。

春の新居探しの内見は、早くも予約が埋まりつつあるといいます。

ホンネ不動産・中野由妃絵代表：

（今の時期は）3月に入居されたいという方が多く、4月は引っ越し（業者が）忙しかったりして、引っ越し業者自体手配ができないと。そこを避けたいという方が結構いる。

早めに動いて確実に物件を確保し、引っ越し業者の予約まで済ませたいということから“物件争奪戦”が早まっていると分析します。

18日、内見に来ていた20代の女性。

現在、住んでいる物件の更新が2月末に迫る中、引っ越しの希望日が2月7日〜9日だといいます。

両親が引っ越しを手伝ってくれるタイミングは、わずか3週間後。

今住んでいる部屋のどこに不満があるのでしょうか。

内見に来ていた女性：

デザイナーズ（物件）にしちゃって住みづらくて。（Q.どういうところが住みにくい？）お風呂がスケスケでガラスなんですよ。かわいいと思って住んでみたら、友達呼ぶときも丸見えなのが…、なんでこうしちゃったんだろう。

希望の家賃は7万5000円。

引っ越しまで時間もないため、なるべくこの日の内見で決めたいところです。

部屋を見て回った女性は、かなり気に入った様子。

しかし、電話で両親に伝えると賛同を得られなかったため次の物件に向かいます。

はしごを上ってロフトに上がる女性。

広々としたスペースに、すっかり気に入った様子です。お風呂チェックも完了。

再び両親に電話で伝えます。今度は無事に両親のOKを取り付け、こちらの物件で契約することとなりました。

上がり続けている東京23区の賃貸マンションの価格。

シングル向けの30平米以下では10万5000円と、前の年の同じ時期より1万円もアップしています。

こうした中でも、東京都内で少しでもお得に住めるオススメの最寄り駅を聞きました。

ホンネ不動産・中野由妃絵代表：

新宿まで通う方は「西武新宿線」が新宿に1本で行ける路線で安い。その中の上井草駅が東京23区の中で一番家賃が安い駅。

さらに新宿駅利用者にオススメが、江戸川区の篠崎駅。

こちらは、神保町や九段下などにも近いエリアになります。

そして、3つ目は板橋区の大山駅。

中野代表は大山駅の南側にハッピーロードという大きな商店街があることをオススメの理由として挙げました。

相場より安い物件を決めたい方は早めの行動が望まれます。