MBS¥É¥é¥ÞÆÃ¶è¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ù
Æ±ºî¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Îß·×50ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¼Â¼Ì²½¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ú¹ñ¤Ç¤âÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤òÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹°ÇÍî¤Á¡¢ÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¥ä¥ó¥Ç¥ì·Ï¥é¥Ö¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
Ãç´Ö¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ËÂÑ¤¨¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶î¤±½Ð¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆîÀ¥Å·¤Ï¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦ÊõÀ¸Àé½©¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Àé½©¤Ï¡¢°Í§¤«¤é¡¢¡ÈÅ·¤òÍî¤È¤»¤ë¤«¡ÉÅÒ¤±¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤ËÅ·¤Ë¶á¤Å¤¯¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÈà½÷¤Î½ã¿¿¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°¦¾ð¤Ï½ù¡¹¤ËÆÈÀêÍß¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢°¦¤È¼¹Ãå¤Î¶³¦¤¬²õ¤ì»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦ÊõÀ¸Àé½©¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£ºî¤¬¥É¥é¥ÞÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëNOA¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡Ù(22)¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢±Ç²è¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù(25)¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤·ã¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¶î¤±½Ð¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆîÀ¥Å·¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£ºî¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¸µÇµÌÚºä46¤Îºå¸ý¼îÈþ¡£ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤ÎMC¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÉñÂæ¡ØîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡Ù¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÓËÜ¤Ï¡¢¡ØBL¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¸½ÂåÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿°¦Áþ·à¤Î¼¹É®¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë±ó»³³¨Íü¹á»á¤¬¼ê³Ý¤±¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ï¥Þ¤ëÃË¤Ë½³¤ê¤¿¤¤½÷¡Ù¤Ê¤É¤Î¼ò¸«¥¢¥¥â¥ê»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ûNOA
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Àé½©¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë°Å°Ç¤ä¸ÉÆÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¡¢¼¡Âè¤ËÊª¸ì¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀé½©¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤È¤â¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤¬´¶¤¸¤¿¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ù¤Î°ÕÌ£¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ûºå¸ý¼îÈþ
ÆîÀ¥Å·Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ºå¸ý¼îÈþ¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤ë¾¯¤·ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¥¢¥¤¥É¥ëÅ·¤Á¤ã¤ó¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÀ»ÊìÅª¤ÊÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¼þ°Ï¤Î¿Í¤Î¿´¤òÍð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë»×¤¤¤Ë¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é°ìµ¤¤ËºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¶ÛÄ¥¤äÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï½Å¤¯»þ¤Ë¤Ï¥¥å¥ó¤È³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ù¸¶°Æ¡¦¶×»Ò
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ù¤¬¥É¥é¥Þ²½¤·¤Þ¤¹! ¤º¤Ã¤È¥É¥é¥Þ²½¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦Àé½©¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥ä¥ó¥Ç¥ìµ¤¼Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ä¥ó¥Ç¥ì¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÝ¤µ¡×¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢Äì¤Î¤Ê¤¤°¦¾ð¿¼¤µ¤È°ìÅÓ¤µ¤³¤½¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¿ÍÊªÃ£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¿·¤·¤¤¡Ø¤¹¤¯¤¹¤¯¡Ù¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!
¡û¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ùºî²è¡¦¥«¥â
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ºî²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥â¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ù¤Î¼Â¼Ì²½¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹! ¡Ø¤¹¤¯¤¹¤¯¡Ù¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¶×»Ò¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÌÌÇò¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î¤ªÏÃ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºî²è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÔ½¸¤Î³§ÍÍ¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Î³§ÍÍ¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¼Â¼Ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¡Ø¤¹¤¯¤¹¤¯¡Ù¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ºå¸ý¼îÈþ¤Ï¡¢2001Ç¯11·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2016Ç¯¤ËÇµÌÚºä46 3´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£2024Ç¯7·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢ÉñÂæ¡ØîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ü¡Øºå¸ý¼îÈþ¤Î¤¿¤Þ¤ß¤Î¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¡Ù¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
