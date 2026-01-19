MATURI¡¦ÌøÅÄÍ¥¼ù¡¡ÉÔÏÇ¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÓÈ±¤Î¾õ¶·¤ò¹ðÇò¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤í¤È°ã¤¦¡×
¡¡½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÃËÀ£¶¿ÍÁÈ¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Á£Ô£Õ£Ò£É¡×¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥«¥ë¥×£Ä¡¡¥Ü¡¼¥Æ¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¾Ä¡Ê£³£´¡Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ä´é¤ÇÈ±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈþÈ±¤Ë¤à¤±¤Æµ¤¹ç½½Ê¬¡£
¡¡ÌøÅÄÍ¥¼ù¡Ê£´£°¡Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶Ãæ¡£¡Ö£´£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È±¤ÎÌÓ¤ÎÍÍ»Ò¤¬°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤í¤È°ã¤¦¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¥¹¥«¥ë¥×£Ä¡¡¥Ü¡¼¥Æ¤ÏÈ±¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£È±¤Î¥Ï¥ê¡¦¥³¥·¤¬Á´Á³°ã¤¦¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»È¤¤Â³¤±¤Æ¸µµ¤¤ÊÆ¬Èé¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤éÈ±¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¶¶ÄÞ·òÆó¡Ê£³£³¡Ë¤â¡¢¸µ¡¹Ã»È±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¾¦ÉÊ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡ÖËÍ¡¢£Í£Á£Ô£Õ£Ò£É»Ë¾å°ìÈÖÄ¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÏÊÕ¿¿¡Ê£³£¹¡Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼è¤ì¤¿¡£ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¾Þ¡£¤â¤·º£Ç¯¤â¡Ê¾Þ¤ò¡Ë¼è¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤éàÂç¾Þá¤È¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾²¬ÂîÌï¡Ê£³£¶¡Ë¤â¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀ°¤¨¤Æ¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤Ç¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¾®Ìî»ûÍã¡Ê£³£±¡Ë¤â¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£