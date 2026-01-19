渡邊渚「怖がられるくらいです（笑）」習慣化したこと明かす
【モデルプレス＝2026/01/19】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、自身の趣味ついて語った。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃49が1月5日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
渡邊の最近のリフレッシュ方法は刺し子だそうで「スマホも触らないし、余計な気を揉まないので、すごく集中できる時間です。時間の切り替えが上手く出来るようになった感じがします」と語った。
刺し子にどれくらいの時間打ち込んでいるか聞くと「仕事が休みの日は1日中やっています。休みではない日でも1日1時間くらいは必ずやっているかもしれないです（笑）」と告白。9月から刺し子にハマって3ヶ月間ほとんど毎日やっているため「習慣になっています。移動中にもやっているので『なんでそんなに取り憑かれたようにやっているの（笑）？』と怖がられるくらいです（笑）」と熱中ぶりを話してくれた。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には大野将也氏、川島碩介氏をゲストに迎えた。（modelpress編集部）
◆渡邊渚のリフレッシュ方法
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
