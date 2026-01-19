サナ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/19】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が1月18日、自身のInstagramを更新。カジュアルなコーディネートでのショットを披露し、反響を呼んでいる。

◆TWICEサナ、カジュアルコーデ公開


サナは、自身が参加するTWICE内の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）の新曲 「Confetti」のミュージックビデオでの衣装を身に着けたショットを複数枚公開。ポロ・ラルフローレンの衣装であることをコメントにつづっており、ミニ丈のトップスからは引き締まったウエストが大胆にのぞき、デニムのショートパンツからは美しいスラリとした脚が際立っている。

◆TWICEサナの投稿に反響


この投稿には「眩しすぎる美貌」「憧れのスタイル」「着こなせるのはサナだけ」「ウエストの細さと美脚に目が釘付け」「美ボディすぎる」「カジュアルコーデ似合う」「うっとりするほど可愛くて綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

