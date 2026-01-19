高市早苗首相が2026年1月19日、23日に衆院解散することを発表した。その理由を高市首相は、「高市早苗が内閣総理大臣で良いのかどうか、今、主権者たる国民の皆様に決めていただく」と説明。自身でなければ、「中道改革連合」を立ち上げた立憲民主党の野田佳彦代表や公明党の斉藤鉄夫代表が首相に可能性もあると名前も出しながら指摘した。この演説にXでは、「上手い」といった声が寄せられている。

「私自身も内閣総理大臣としての進退を懸けます」

高市首相は、自民党総裁選で掲げた政策や日本維新の会との連立政権合意書に記載された政策の多くは、26年度の国会で審議されると説明。また、その政策の多くが前回の衆院選の自民党の公約では言及されていなかったものだとした。

「解散というのは、重い重い決断です。逃げないため、先送りしないため、国民の皆様とご一緒に、日本の進路を決めるための決断です」と、その決意を強調した。

続けて、「私自身も内閣総理大臣としての進退を懸けます。高市早苗に国家経営を任せていただけるのか、国民の皆様に直接ご判断をいただきたい」とし、

「自民党と日本維新の会で過半数の議席をたまわれましたら高市総理、そうでなければ野田総理か、斉藤総理か、別の方か。間接的ですが国民の皆様に内閣総理大臣を選んでいただくことにもなります」

と、他党代表の名前も出し、次の衆院選の意義を訴えた。

この説明にXでは、「完全に投票の論点を・高市早苗を支持するのか？しないのか？のニ者択一の図式に見せてて上手いね」「分かりやすい選択肢」「口が上手いね高市さんは」といった声が寄せられている。