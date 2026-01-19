２月１８日にデビュー４５周年を記念した松田聖子公式トリビュートアルバム「永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜４５th　Anniversary　Tribute　to　SEIKO　MATSUDA〜」

　昨年１１月に先行配信されていた歌手・松田聖子のデビュー４５周年の公式トリビュートアルバム「永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜４５ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｔｒｉｂｕｔｅ　ｔｏ　ＳＥＩＫＯ　ＭＡＴＳＵＤＡ〜」のＣＤ（通常盤）が、２月１８日に全国のレコード店や各ＥＣサイトで発売されることが１９日、決まった。

　同アルバムには性別やジャンルの垣根を越え、聖子を敬愛する各世代のトップアーティストが集結。中森明菜を始め、椎名林檎、ＧＲｅ４Ｎ　ＢＯＹＺ、Ｄａ―ｉＣＥの大野雄大、Ｄａｏｋｏ、Ｓｕｉｅｔ（すい）、ＲＥＩ＆ＬＩＺ（ＩＶＥ）、ＦＲＵＩＴＳ　ＺＩＰＰＥＲの８組が名を連ね、話題を呼んでいた。

　一般流通の今作では、ボーナストラックとしてＤＪ・サウンドプロデューサーの砂原良徳による「渚のバルコニー／Ｄａｏｋｏ」のリミックス音源が追加収録される。砂原は「４４年ぶりに訪ねたあの場所に、かつての姿はないが、イメージと表現は形を変えながら今も続いている」とコメントした。

◆松田聖子４５周年記念トリビュートアルバム収録曲

【１】瑠璃色の地球／ＧＲｅ４Ｎ　ＢＯＹＺ

【２】Ｒｏｃｋ’ｎ　Ｒｏｕｇｅ／ＲＥＩ＆ＬＩＺ（ＩＶＥ）

【３】青い珊瑚礁／ＦＲＵＩＴＳ　ＺＩＰＰＥＲ

【４】渚のバルコニー／Ｄａｏｋｏ

【５】赤いスイートピー／中森明菜

【６】あなたに逢いたくて〜Ｍｉｓｓｉｎｇ　Ｙｏｕ〜／大野雄大（Ｄａ―ｉＣＥ）

【７】蒼いフォトグラフ／Ｓｕｉｅｔ

【８】ＳＷＥＥＴ　ＭＥＭＯＲＩＥＳ／椎名林檎

ボーナストラック

【９】渚のバルコニー（Ｙｏｓｈｉｎｏｒｉ　Ｓｕｎａｈａｒａ　Ｍｉｘ）／Ｄａｏｋｏ