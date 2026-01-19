高市早苗首相は１９日、首相官邸で記者会見し、２３日に衆院を解散すると表明した。

以下、解散理由の説明

国民の皆様、私は本日、内閣総理大臣として１月２３日に衆議院を解散する決断をいたしました。

なぜ今なのか。

高市早苗が内閣総理大臣で良いのかどうか。

今、主権者たる国民の皆様に決めていただく。

それしかない、そのように考えたからでございます。

日本列島を、強く豊かに。

今、着手しなければ間に合いません。

そのために高市内閣が取り組み始めたのは、全く新しい経済・財政政策をはじめ、国の根幹に関わる重要政策の大転換です。

私が自民党総裁選挙や、そして日本維新の会との連立政権合意書に書かれた政策など、大きな政策転換は、今年の国会で審議される令和８年度予算や政府提出法案の形で本格化します。

その多くが、前回の衆議院選挙では自民党の政権公約には書かれていなかった政策です。

また、前回の衆議院選挙の時には、私、高市早苗が日本の国家経営を担う可能性すら想定されていませんでした。

解散というのは重い重い決断です。

逃げないため、先送りしないため、そして国民の皆様とご一緒に日本の針路を決めるための決断です。

私自身も内閣総理大臣としての進退をかけます。

高市早苗に国家経営を託していただけるのか、国民の皆様に直接ご判断をいただきたい。

日本は議院内閣制の国ですから、国民の皆様が直接内閣総理大臣を選ぶことはできません。

しかし、衆議院選挙は政権選択選挙と呼ばれます。

自民党と日本維新の会で過半数の議席を賜りましたら高市総理。そうでなければ野田総理か斎藤総理か、別の方か。

間接的ですが、国民の皆様に内閣総理大臣を選んでいただくことにもなります。今、衆議院でも参議院でも過半数の議席を持たない自民党の総裁が内閣総理大臣を務めている。

また、前回の衆議院選挙では、自民党・公明党の連立政権を前提に国民の皆様の審判を仰ぎました。

今や連立政権の枠組みも変わりました。

だからこそ、政治の側の都合ではなく、国民の皆様の意思に正面から問いかける道を選びました。

私は３回目の挑戦で、昨年１０月４日に自民党総裁に就任しました。

その直後に、２６年間も連立パートナーだった公明党との突然の別れ。

自民党総裁にはなったものの、衆議院でも参議院でも自民党が過半数の議席を得られていない中での、国会での首班指名選挙に臨むことになりました。

内閣総理大臣に就任するための道は険しいものでした。

新たに連立パートナーとなった日本維新の会の皆様をはじめ、衆参両院で他の会派の皆様のお力添えもいただいて、薄氷を踏む思いでなんとか首班指名選挙では勝利し、昨年１０月２１日に内閣総理大臣に就任しました。この日から、高市内閣が政権選択選挙の洗礼を受けていないということを、ずっと気にかけてまいりました。