高市早苗首相（自民党総裁）が１９日、首相官邸で会見。２３日に招集の通常国会の冒頭で衆議院を解散し、２月８日投開票の日程で総選挙を行うことを発表した。

自民が衆院選の公約として掲げることになる時限的な食料品の消費税減税などについて聞かれた高市首相は「消費税減税は自民党と日本維新の会の連立政権合意書に書いた政策であり、私自身の悲願でもございました」と明言。

「自民党の中でもいろいろ意見が分かれておりましたが、改めて自民党の選挙公約にも掲げることにしました」と続けると「今後、時限的な食料品の消費税率ゼロにつきましては給付付き税額控除の制度設計を含めた社会保障、税一体改革を議論する国民会議の場を通じて日本維新の会はもちろんですが、他の方々のご意見にも耳を傾けてシステム対応などの事業者負担であったり、外食など他の取引への影響など給付付き税額控除や所得税の人的控除のあり方も抜本的見直しの実施時期を踏まえて、いつから、どうするかが現実的なのか、また金利や為替など金融市場や地方財政への影響なども踏まえて今後、骨太の方針で示す予定の財政の持続可能性を実現する枠組みのもとで特例公債に頼ることなく、ここが大事です！ その間の財源も含めてよくご相談させていただきます」とした。