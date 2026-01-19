ノルディックスキー・ジャンプ男子で２０２２年北京五輪金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が１９日、都内の日本外国特派員協会で会見した。３大会連続代表入りが確実となっているミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）へ「最大のライバルは自分自身。自分のパフォーマンス、それ以上のパフォーマンスができたらメダルのチャンスが。風や周りには気にせず自分のパフォーマンスができたら」と意気込みを語った。主な一問一答は以下の通り。

―ジャンプ台に立ったときに考えていること。

「ジャンプ台の上に立ったときは、すごく緊張もするし、じぶんのいいイメージで動くことを考えている。風はあまり考えていない」

―プレッシャーを感じるとき、乗り越え方。

「一番緊張するタイミングは、優勝がかかってトップで折り返したときの、２本目が始まる前。自分のいい動きをするように心がけている。１本目２位、３位の先週が遠くまで飛んで歓声が聞こえたらすごく緊張するが、それと同時にワクワクする」

―ジャンプの恐怖になれるためにやっていたこと。

「小さい頃に雪山にこぶを作って飛ぶところから初めて、どんどん２０メートル、４０メートルとジャンプ台を大きくしていって慣れていった」

―不調のシーズンからの立て直し。

「スキージャンプは毎年ルールが変わる。その中でチャンスを見つけていくしかない。道具が変わったタイミングで自分も大きく変えてみようとか、それの繰り返し」

―ほかのジャンパーへアドバイス。

「食事もそうですし、トレーニングもそうですし、普段の生活の流れが競技に直結すると思っている。そんなに追い込めとかというアドバイスはしないが、飛ぶために生きろとは思う」