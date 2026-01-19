楽天から海外ＦＡ権を行使して巨人に加入した則本昂大投手（３５）が１９日、都内のホテルで入団会見を行った。

則本は米メディアではＭＬＢ球団からメジャー契約のオファーがあったとも報じられたが、熟考を重ねた結果、巨人に入団。海外ＦＡ宣言してから入団に至るまでは「すごく長く悩みました」とし、「最後は本当に自分に改めてどこでプレーをしたいのか、これから先どうしていきたいのかを問いかけたとき、本当に熱意のあるお言葉をいただいたジャイアンツで自分はプレーしたいと思いましたし、球団からの熱意、思いに応えないといけないと思ったのでオファーを受けました。１１年間先発をやり、２年間リリーフとして戦ったその経験、またプレースタイルをすごく評価していただいたと僕は感じました」と明かした。

右腕は楽天時代だったプロ１年目の１３年には１５勝８敗で新人王に輝き、チームのリーグＶに貢献。日本シリーズでも田中将大らとともに日本一に導いた。入団から６年連続を含む８度の２ケタ勝利を記録するなど、先発の実績は十分。さらに過去２年は救援として５０試合以上に登板し、２４年には３２セーブでセーブ王にも輝いた。ここまで通算３７３登板で１２０勝９９敗４８セーブ。抜群の経験値を持って巨人に加入した。