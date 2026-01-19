TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

1月20日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・今季一番…“長い”寒波襲来
・寒波襲来 週末まで居座る
・東京ズラリと0℃予想