ステフィン・カリーとスティーブ・カーHCのデュオが通算勝利数でNBA歴代単独9位に

ゴールデンステイト・ウォリアーズは、1月18日（現地時間17日、日付は以下同）にホームのチェイス・センターでシャーロット・ホーネッツを136－116で下し、翌19日を終えてウェスタン・カンファレンス8位の24勝19敗とした。

連勝を3へ伸ばしたウォリアーズでは、ディアンソニー・メルトンが24得点6リバウンド3アシスト、ドレイモンド・グリーンが20得点6アシスト、ブランディン・ポジェムスキーが16得点6リバウンド7アシスト2スティール、ステフィン・カリーが14得点5アシスト、バディ・ヒールドが14得点2スティールを残すなど、計8選手が2ケタ得点をマーク。

そして、この勝利でウォリアーズ在籍17年目のカリーと、就任12シーズン目のスティーブ・カーHC（ヘッドコーチ）が、レギュラーシーズン通算513勝目とした。

これでロサンゼルス・レイカーズのマイケル・クーパーとパット・ライリーHCの512勝を抜き、選手とヘッドコーチのデュオによる勝利数でNBA歴代9位に浮上したと『Crazy Stats』が報じた。

同メディアが公開した、選手とヘッドコーチのデュオによるシーズン通算勝利数の歴代トップ10は下記のとおり。ちなみに、グリーンとカーHCのデュオがシーズン通算511勝で歴代11位にいるため、近いうちにトップ10入りすることになりそうだ。



※以降チーム名は略称、カッコ内の右側がヘッドコーチ

◆■選手とHCのデュオによるシーズン通算勝利数歴代トップ10

１位 スパーズ：1001勝（ティム・ダンカン／グレッグ・ポポビッチ）



２位 スパーズ：862勝（トニー・パーカー／グレッグ・ポポビッチ）



３位 ジャズ：775勝（カール・マローン／ジェリー・スローン）



４位 ジャズ：768勝（ジョン・ストックトン／ジェリー・スローン）



５位 スパーズ：762勝（マヌ・ジノビリ／グレッグ・ポポビッチ）



６位 セルティックス：600勝（ボブ・クージー／レッド・アワーバック）



７位 レイカーズ：568勝（コービー・ブライアント／フィル・ジャクソン）



８位 セルティックス：532勝（ビル・ラッセル／レッド・アワーバック）



９位 ウォリアーズ：513勝（ステフィン・カリー／スティーブ・カー）



10位 レイカーズ：512勝（マイケル・クーパー／パット・ライリー）

