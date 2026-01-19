キングレコード内レーベル EVIL LINE RECORDSとDazedが手掛ける新たな二次元キャラクターコンテンツ『I.ADORE』（アイアドア）のキービジュアルが公開された。

（関連：V系／バンド好きライターが『ヒプノシスマイク』のライブにハマった理由 ステージを通じてキャラクターが動き出す瞬間も）

『I.ADORE』は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』に続く第3弾二次元キャラクターコンテンツ。原作を株式会社Dazedが手掛け、キャラクターデザインはイラストレーターのくにゃもんが担当する。また、EVIL LINE RECORDSが音楽制作を行い、アートディレクションはBALCOLONY.が担当。詳細は追ってティザーサイトやX（旧Twitter）、YouTubeにて発表される。

公開されたキービジュアルは、くにゃもんによる描き下ろし。先日公開されたプロローグ映像ではメインキャラクター9人のシルエットのみ公開されていたが、本ビジュアルにてメインキャラクターたちの姿が明らかになった。

なお、ティザーサイトでは始動日である1月30日に向けたカウントダウンがスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）