ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 板野友美、CHANEL＆ZARAのブラックコーデを披露 抜群のスタイ… 板野友美、CHANEL＆ZARAのブラックコーデを披露 抜群のスタイルに「体型維持出来ててすごい」「何着ても似合う」 板野友美、CHANEL＆ZARAのブラックコーデを披露 抜群のスタイルに「体型維持出来ててすごい」「何着ても似合う」 2026年1月19日 18時50分 Real Sound リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 板野友美が、CHANELのバッグとZARAのキュロットをあわせたブラックコーデを自身のInstagramに公開した。 （関連： リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 板野友美、『紅白』までの美容ケア大公開 超レアな前田敦子のすっぴん姿も 「無限リピート」「可愛すぎて衝撃」 板野友美、浅草寺から華やかな着物姿で新年の挨拶 親友・河西智美との2ショットも「物凄く幸せそう」「料亭の女将さんみたい」 板野友美、高橋奎二選手＆家族で過ごした幸福なクリスマス模様 前田敦子＆愛娘とのスリーショットも 関連情報（BiZ PAGE＋） インフルエンサー, タレント, ナレーター, 俳優, 動画